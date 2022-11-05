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Mersin'den Anıtkabir'e 550 kilometre pedal çevirecekler

Mersin'den Anıtkabir'e 550 kilometre pedal çevirecekler
Mersin'den Anıtkabir'e 550 kilometre pedal çevirecekler

Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) üyeleri, Toroslar Belediyesinin desteğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla 550 kilometre pedal çevirecek.

Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen “10 Kasım Ata'ya Saygı” etkinliği ve ‘Pedala Engel Yok' Projesi ile 10 Kasım'da Anıtkabir'e Türk bayrağını gururla asmak üzere yola çıkan ekip, Toroslar Belediyesinin önünde düzenlenen törenle uğurlandı. 3 görme engelli, 4 kadın pilot ve 6 tandem pilotu olmak üzere 13 kişilik ekibin yer aldığı proje ile toplumda duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna ulaştırmaları için Türk bayrağı teslim edildi.
 

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