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Mersin'i İç Anadolu Bölgesine bağlayan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Mersin'i İç Anadolu Bölgesine bağlayan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Mersin'i İç Anadolu Bölgesine bağlayan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mersin’i İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke-Mut karayolunun 7. kilometresinde, meydana gelen toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Gece geç saatlerde meydana gelen toprak kaymasında 2 iş makinesi toprak altında kaldı. Olayın geç saatlerde meydana gelmesi olası bir faciayı önlerken, yolun tamamen ulaşıma açılması için uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Kapanan ve tehlike oluşturan yolda trafik ekipleri önlem alırken, karayolları ekiplerinin yolun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Murat Şengi

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