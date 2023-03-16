Mersinli dalgıçlar Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarına katılacak

Kısa süre önce yaşanan deprem felaketi ile sarsılan illerden olan Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya bu kez de sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. 2 gündür süren yoğun yağışlar nedeniyle bazı ilçeler sular altında kalırken, depremzedelerin kaldığı çadırlar ve konteyner kentler de sel ve su baskınlarından etkilendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi de selin vurduğu Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli dalgıçlarını bölgeye gönderdi. Ekip, bölgede süren su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarına destek verecek. Zodyak bot, su altı arama kurtarma aracı ve malzeme aracıyla tam teçhizat yola çıkan ekip, kısa süre sonra bölgeye ulaşacak.

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