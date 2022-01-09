Mersinli şehidi binler uğurladı

Dün Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristler tarafından sınır hattındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ile Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar şehit olmuştu.

Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın naaşı da havayoluyla Adana'ya ve oradan karayoluyla memleketi Mersin'in Gülnar ilçesine getirildi. İlk önce babaevine götürülen şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından tören için Gülnar Hükümet Konağı önüne getirildi.

Burada baba Nebi, anne Şadiye ile şehidin kardeşleri Alperen ve Satuk Buğrahan başta olmak üzere birçok yakını Mehmetçiğin elinde tuttuğu fotoğrafı öperek gözyaşı döktü. Şehidin fotoğrafını taşıyan Mehmetçik ise ağlamamak için kendini zor tuttu. Binlerce kişinin doldurduğu meydanda cenaze namazının kılınmasından sonra şehidin naaşı Ayvalı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehitten geriye ise 17 Aralık 2016'da Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç'un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duygularını 4 yıl önce okulda öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı. O görüntülerdeki şehidin sesi törende de dinletilirken, herkesi duygulandırdı.

Törene Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Adana Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, milletvekilleri, il, ilçe protokolü, emniyet, jandarma ve askeri personel ile şehidin yakınları, ailesi ve binlerce kişi katıldı.

Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız

