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Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi

Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi
Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi

Uludağ'da 17 gündür devam eden arama çalışmalarının ardından bulunan Mert Alparslan'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Mert Alpaslan'ın cansız bedeni Uludağ'dan indirildi - Tıkla İzle

Uludağ'da kaybolan dağcıların cansız bedenleri Bursa'ya getirildi. Efe Sarp'ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan'ın cenazesi ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu ormanın içinden traktörle Kestel'e bağlı Derekızık Mahallesi'ne getirildi. Yaklaşık 250 metre yükseklikten 3 ayrı halat kuran ekipler, uzun uğraşlar sonucu Alparslan'ın cansız bedenini yukarıya çekti. Ardından Mert Alparslan'ın cenazesi ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Alparslan'ın cansız bedeni ambulansla adli tıpa kurumuna kaldırıldı. Mert Alparslan'ın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan ailelerin adli tıp önünde bekleyişi sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk

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