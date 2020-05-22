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Mert Aslan Presents başlıyor

Mert Aslan Presents başlıyor
Mert Aslan Presents başlıyor

Mert Aslan’ın seçkisiyle heyecan verici tasarım markaları Morhipo.com’da modaseverlerle buluşuyor.

Her sezon moda editörü Mert Aslan'ın özenle seçtiği tasarım markalarıyla gerçekleştirilen alışveriş şenliği Mert Aslan Presents bu yıl Morhipo.com'da.

Aksesuardan çocuk giyime geniş yelpazedeki markaların bir araya geldiği projede, seçkin tasarım ürünleri Morhipo.com kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Yapılan bilgilendirmede; Madam Malachite'in doğu-batı kültürünü bir araya getiren renkli çantaları; Ninon, Reian Jewellery ve Bendis'in göz alıcı aksesuarları; Fiolas'ın ferahlatan kokuları; Tullaa'nın el işçiliğiyle dokunan doğal çantaları ve Pinolini'nin çocuklara özel hem şık hem doğal kıyafetleri Mert Aslan Presents'ta yer alıyor.

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