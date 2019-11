Mert Aydıner: 'Farklılaşmanın en kestirme yolu marka olmak'

Günümüzde birçok girişimci yaptıkları hatalar yüzünden iflas ediyor. Plan ve programsız yapılan girişimler genelde başarısızlığa uğruyor. Girişimciler, yatırımlarını plan ve program çerçevesinde yaptıklarında başarılı olabiliyor. Academy Neuro Kurucusu, Girişimci, Konuşmacı ve Ekonomi Yazarı Mert Aydıner, girişimciler tavsiyelerde bulunurken, tespitlerini ortaya koydu.

''İhracat temelli satışa ve donanımlı satıcılara ihtiyacımız var''

Ekonomik özgürlüğün nasıl kazanılacağını konusunda bilgi veren Mert Aydıner, ''Bu sadece belli sektörlere ve belli şirketlerin üzerine yüklenmiş bir yük gibi görünüyor. Öncelikle bu şirketlerin ve bu sektörün üzeriden bu yükü almamız gerekiyor. Çünkü bu anlayışın tabana yayılması lazım. Bireysel bazda girişimlerin olması gerekiyor. Gördüğüm çıkış yolu şu: İhracat temelli satışa ihtiyacımız var. Burada da donanımlı satıcılara ihtiyacımız var. Çünkü burada alan sınırlı, bunu genele yaydığınız zaman milyonlarca insan bu işin içine girmiş olacak. Ancak bu anlayışa henüz sahip değiliz. Önce bu anlayışın yerleşmesi gerekiyor ki, insanların aldıkları eğitimler, ilgi alanları, yetenekleri doğrultusunda bir ürün ortaya çıkarsınlar ve bu ürünü satabilsinler. Ellerindeki değeri ürün haline getirip satamadıklarında yapılan işin kıymeti kalmıyor'' dedi.

''İlk etapta bir işletme hizmet etmek ve problem çözmek için kurulur''

İşletmenin nasıl kurulması gerektiğine vurgu yapan Aydıner, ''Bunun için işletme, iktisat ve ekonomi okumaya gerek yok. Birisine sorulsa bir işletme neden kurulur diye, cevap olarak para kazanmak için kurulur diyecektir. Ama bu ikinci etapta sorgulanması gereken durumdur. Çünkü ilk etapta bir işletme hizmet etmek ve problem çözmek için kurulur. Çözdüğü problem ne kadar büyükse ne kadar fazla insanın problemini çözüyorsa ve sunduğu çözüm konusunda ne kadar benzersizse kazancı da o oranda yüksek olur. Girişimcilerin de bu alan yatırım yapmaları gerekiyor. Bir değer üretmeleri, onu ürün haline getirmeleri ve satmaları gerekiyor'' şeklinde konuştu.

''Farklılaşmanın en kestirme yolu marka olmak''

Girişimcilerin nasıl fark oluşturacağı konusunda açıklama yapan Aydıner, ''En önemli konulardan bir tanesi de bu. Çünkü siz, ben ve başkaları da bir alana girdiğinde konu niş de olsa genele de hitap etse muhakkak ayrım oluşturmanız ve bir fark ortaya koymanız lazım. Yoksa kalabalıktaki herhangi birisi olacaksınız. Tercih edilme sebebiniz kalmayacak. İşte bu noktada rekabetten sıyrılabilmeniz lazım. Bunun için de farklılaşmanız lazım. Farklılaşmanın en kestirme yolu da marka olmaktan geçiyor. Çünkü marka olduğunuz zaman insanlar size ''neden sizi tercih etmeliyim?'' diye sormazlar. Çünkü kendinizi çok net ortaya koymuşsunuzdur. Arka plandaki vaatler sorgulanmaz. O yüzden girişimcilerin ellerindeki değeri ürün haline getirmeleri yetmeyecek, çözüm konusunda da benzersiz olmaları gerekecek. Farklılaşıp marka olmaları gerekecek'' ifadelerini kullandı.

''Genlerimizde Satışla ilgili geçmişten gelen ve aldığımız eğitimlerle şekillenmiş bazı zehirli kodlamalar var''

Başarısız kişilerin neden satış yapamadığına değinen Aydıner, ''Bu da en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü satışla ilgili genlerimizde geçmişten gelen ve aldığımız eğitimlerle şekillenmiş bir takım kalıplar var. Kodlanmış zehirli kalıplar var. Zehirli diyorum çünkü bunların birçoğu insanların satıştan uzak durmasına neden olan şeyler. Bugün birçok kişi satış mesleğinden uzak duruyor. Satış işine hiç girmek istemiyor. İşinde başarılı olan insanların satış konusunda başarılı olamadıklarını görüyoruz. Bununla ilgili bir takım yanlış inanışlar da var. Bunların en başında şu geliyor: Satışı, insanları istemedikleri şeyleri yapmaya ikna etmek olarak gördük. Ama satış bu değil, tam tersine satış insanların ne istediklerini anlamak ve elinizdeki kaynaklarla bunu yapmasına yardımcı olmaktır. Yani bir derdi, problemi çözmek ve hizmet etmek'' açıklamasında bulundu.

''Girişimciler, olmak istedikleri yeri çok net belirlemeli, çevrelerinde daha önce buraya gelmiş her kim varsa onlarla zaman geçirmeli''

Girişimcileri hedeflerine götürecek kestirme yolu örnekle anlatan Aydıner, ''Bu konuyla ilgili çok güzel bir örnek var; Pokemon'un kurucularından John Henke'ye konferansta soruyorlar, ''Bir gecede nasıl milyoner oldunuz, sırrı nedir?''cevap veriyor, ''Bir gecede zengin oldum ama bu benim tam 20 yılımı aldı'' diyor. Bunun içinde çaba, fedakarlıklar, hayal kırıklıkları, olumsuz deneyimler var. Bunların hepsi birikiyor ve bizi olmak istediğimiz kişi yapıyor. Bir gecede her şey değişiyor ama arkasında çok uzun yol var. Bu hazırlık sürecinde de illaki her şeyi sizin denemeniz ya da deneme yanılma yoluyla bulmanız gerekmiyor. Siz bu yolu da tercih edebilirsiniz. Ama bu işi daha önce yapmış, denemiş netice almış ya da alamamış insanlar var. Siz olmak istediğiniz yerdeki insanlarla konuşur, onlarla zaman geçirir, onların deneyimlerinden faydalanırsanız hataları yapmadan hızlı şekilde ilerlersiniz. Girişimcilere şunu tavsiye ederim: Olmak istedikleri yeri çok net belirlesinler ve çevrelerinde daha önce buraya gelmiş her kim varsa onlarla zaman geçirsinler. O insanların deneyimlerden beslenmeleri gerekiyor. Bunları yapsınlar ki, bir şeyleri deneme yanılma yoluyla bulmaya çalışmasınlar, zaman, para, enerji, itibar kaybetmesinler. Çünkü yapılmışı var. Oradan modelleyelim ve bunu hızlı şekilde hayatımıza adapte edelim'' diye konuştu.

''Girişimciler, şu an neredeler bunu çok iyi analiz etmeleri lazım''

Aydıner, sözlerini şöyle tamamladı: ''Girişimcilere tavsiyem şu olacak: Bir kere şu an neredeler bunu çok iyi analiz etmeleri lazım. Onları buraya getiren ne olmuş? Anlayış,iletişim tarzı, iş yapış şekli olarak onları buraya getiren ne olmuş? Daha sonra buradan nereye doğru gitmek istiyorlar? Buna karar vermeleri gerekiyor. Yani iş hayatında, kariyerlerinde, kişisel gelişimlerinde, sağlıklarında, toplumdaki yerlerinde yani farklı alanlarda hedeflerini belirleyip kendilerini buraya hazırlamaları gerekiyor. Bunun için bu donanımları kazanmaları gerekiyor. Çünkü kendilerine ne kadar yatırım yaparlarsa olmak istedikleri yere o kadar yaklaşacaklar. Bunun en temelinde nerede olmak istediklere karar vermek yatıyor. Arkasında da onları ortaya taşıyacak bir iş planına ihtiyaçları var. Enerjilerini hiçbir şekilde dağıtmadan o planı hayata geçirmeleri için kullanmaları gerekiyor. Yani başkalarının gündeminin peşinden koşmak yerine kendi gündemlerinin peşinden koşmak gerekiyor. Bunun içinden her şeyden önce nerede olmak istediklerine karar vermeleri, bir iş planı yapmaları ve her gün kendilerini oraya hazırlayacak adımlar atmaları gerekiyor''.

Adem Gürer - İsmail Coşkun