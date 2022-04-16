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Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist

Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist
Mert Hakan'dan 4 maçta 4 asist

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, forma giydiği son 4 müsabakada 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 4. dakikasında kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz'i golle buluştururken, forma giydiği son 4 müsabakada 4. asistini yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, 31. haftasında Kayserispor ve 32. haftasında Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde asist yapmıştı. Yandaş, Göztepe mücadelesinin 69. dakikasında yerini Mergim Berisha'ya bıraktı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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