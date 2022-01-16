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Mert Nobre: 'En kısa sürede toparlanacağız'

Mert Nobre: 'En kısa sürede toparlanacağız'
Mert Nobre: 'En kısa sürede toparlanacağız'

Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, kötü gidişatı durdurmak için çok çalışacaklarını vurgulayarak, “En kısa sürede toparlanacağız” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Altay, konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, açıklamalarda bulundu.

Nobre, Alanyaspor maçına kadar 13 maç kazanamadıklarını ifade ederek, ”Bugün de maça iyi başladık ancak devamında sahaya istediklerimizi yansıtamadık. Bu maça hazırlanmak için sadece 1 günümüz vardı. Tüm oyuncuları tanıyorum, hepsiyle konuştum. Bambaşka bir sistem istiyorum. Bu durumu ancak çalışmakla değiştirebiliriz. Hem antrenmanlardaki hem de maçlardaki performansımızı yükselteceğiz. Herkes yüzde yüz değildi. En kısa sürede toparlanacağız“ dedi.

Salih Yılmazsoy
 

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