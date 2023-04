Mert Özer: '30'dan fazla ülkeye mobilya ihracatı yapıyoruz'

Moze Mobilya Genel Müdürü Mert Özer, mobilya sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. Özer, 2023 yılının başarılı bir ihracat yılı olarak geçtiğini ve önümüzdeki dönemde mobilya ihracatının Türkiye pazarındaki önemine dikkat çekti. Özer, mobilyada kaliteye vurgu yaparken, tasarımın altını çizdi.

“Farklı kültürlerde trend olan tarzların çoğuna hakimiz”

Sektöre dair değerlendirmede bulunan Özer, “Mobilya ve iç mimari tasarımlarda trend; dünya genelinde modernliğin ve konforun ön plana çıktığı tarza yönelmiş bulunmakta. Fakat farklı kültürlerde trend olan tarzlar değişiklikler göstermektedir. Toplamda her kıtadan, 30'dan fazla ülke ile ticaretimiz bulunmakta ve anahtar teslim projeler yapmaktayız. Bu yüzden farklı kültürlerde trend olan tarzların çoğuna hakimiz. Her ülkenin kendine özgü kültürü ve gelenekleri olduğundan dolayı, her ülkeden farklı talep almaktayız” dedi.

“Mat ve doğal ahşap görünümlü mobilyaların ön planda”

Özer, sözlerine şöyle devam etti: “Bizim vazifemiz bu talep ve beklentileri yorumlayarak müşterilerimizin yaşam alanlarını en kaliteli, en güncel ve zevklerine en uygun şekilde tasarlayıp, gerekli üretimleri gerçekleştirip, müşterilerimizin yaşam alanlarına ürünlerimizi teslim etmektir. Genel olarak, son zamanlarda en çok talep edilen modern tarzdadır. Doğal taşların, mat metallerin, konforlu kullanımı kolay kumaşların tercih edildiği. Mat ve doğal ahşap görünümlü mobilyaların ön planda olduğu, açık renklerle beraber pastel renkli kumaşların tercih edildiği bir dönemdeyiz. Tahminlerimize göre bu tarz uzun bir süre daha trend olmaya devam edecek.”

“Türkiye mobilya sektöründe diğer ülkelere kıyasla çok ileri seviyeye gelmektedir”

Türkiye'nin sektörde geldiği noktaya değinen Özer, “Türkiye mobilya sektöründe diğer ülkelere kıyasla çok ileri seviyeye gelmektedir. Birçok markamız dünyanın çeşitli bölgelerinde güzel projelere imza atmaktadır. Özellikle Orta Doğu ülkelerinden talep görmekteyiz. Orta Doğu ülkelerinin dışında son zamanlarda Hindistan, Rusya, Kazakistan, Amerika, Kanada ve birçok Afrika ülkesinden müşterilerimizin sayısı artmaktadır. Bunun birçok nedeni var. Kalite ve maliyet olarak Türkiye, mobilya ve iç dekorasyon ürünlerinde diğer ülkedeki mobilya üreticilerine göre çok avantajlı bir seviyede hizmet vermektedir. Ülkemizde her bütçeye uygun her kalitede mobilya üretimi bulunmaktadır. Bunun yanında ülkemizin konumu en büyük avantajlarımızdan. Yukarıda saymış olduğum nedenlerin dışında en önemli faktör güven faktörüdür.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerde benim ve ekibimin tercih edilmemizin asıl sebebi; müşterilerimize vermiş olduğumuz güven ve sunduğumuz kalitemizdir. Tasarım aşaması ile başlayan süreç ile beraber, üretim ve montaj süreçlerinde de müşterilerimizi devamlı bilgilendirip sipariş takibine dahil olmalarını sağlıyoruz. Proje teslimlerinden sonra müşterilerimizle iletişimimize devam edip satış sonrasında da memnuniyetlerini takip etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizle ilişkimizi ticari olarak başlayıp; devamında uluslararası güzel dostluklar olarak devam ettiriyoruz. Bunu ticari ahlakımıza ve ülkemize görevimiz olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

