Mert Sarıcı DJ'liği gençlere anlattı

Eğlenceli günlerin gözdesi olan ve yaptıkları şovlarla izleyenlerinde mutlu anlar yaşatan DJ'lerin önemli bir görev üstlendiğini belirten DJ Saltbae lakaplı Mert Sarıcı, DJ'lerin, müzikseveler için parça seçimini yapan, parçalar arası geçişleri sağlayan, müziğin akışını yöneten kişi olduğunu söyledi. DJ Saltbae, “Her işte olduğu gibi DJ olmak içinde çok çalışmak gerekiyor. Başlamak isteyenler bilmeli ki yoğun tempolu bir çalışma hayatı onları bekliyor. Öncelikle burada atılacak ilk iş bol bol müzik dinlemek ve farklı tarzları keşfetmek olmalı. Bu sayede kendi tarzını da yakalamanız mümkün oluyor. Müzik dünyası çokça gelişip çabuk değiştiği için gündemden her zaman haberdar olmalısınız” dedi.



“Yerli ve yabancı DJ'lerin yaptıkları izlenmeli”

Müzik keşifleri yapıldıktan sonra ise nerede nasıl ilerlemek istenildiğine karar verilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan DJ Mert Sarıcı, gençlerin kariyerlerini ne yönde ilerletmek istediklerini iyice düşünüp belirlemelerinin onlar için çok yararlı olacağını kaydetti. Mert Sarıcı, “Bu aşamada, yerli ve yabancı bütün DJ'lerin yaptıklarını izlemenizi öneriyorum. Eğer imkanınız varsa her fırsatta onları dinlemeye gitmeli ve icra ettiklerini yerinde görmelisiniz. Gidemediğiniz zamanlarda ise bol bol videolarını izlemeli ve sıkı şekilde takip etmelisiniz. Bahsettiğim şeyin taklit etmek olduğu algılanabilir ama benim bahsetmek istediğim çok farklı bir konu. Hangi işi yaparsınız yapın ilk olarak sizden öncekilerin ne yaptığını ve nasıl yaptığına bakarsınız. Böylelikle iyi ve kötü yanlarını gözlemleyebilir, içine gireceğiniz sektörün olumlu ya da eksik yönlerini görürsünüz. İşte bunu başardığınız anda da kendinizin neler katabileceğini anlarsınız” diye konuştu.



“Kendinize ne kadar güvenirseniz başarı sizi o kadar çabuk bulacak”

Ayrıca gözlemlemenin kendisi gibi deneyimli DJ'lerin dinleyicilerine göre hangi müzikleri seçtiklerini ve onların ruh hallerini nasıl anladıklarını, nasıl değiştirdiklerini anlamaya çok yardımcı olduğunu dile getiren Mert Sarıcı, bu alanda eğitim almanın da çok yararlı ve önemli olduğunu ifade etti. DJ Saltbae, “Eğitim almak daima sizi bir adım önde yapacaktır. Çünkü bir eğitimle diğerlerinin yapabileceğinden çok daha ayrıntılı bir şekilde bu işi öğrenebilirsiniz. Eğitimler esnasında kazanacağınız tecrübelerinde ne kadar faydalı olacağını unutmamalısınız. Bu sayede bu işte uzman olanlarda da tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Pratik yapmak bu işin en büyük sırrı. Eğitim almanın çok önemli olduğunu söylesem de sadece tek başına yeterli değil. Çünkü ne kadar çok tekrarlanıp, yeni şeyler denenirse kendi tekniğinizi geliştirebilirsiniz. Bunun için sahip olunması gereken ekipmanları edinerek uygulamaya geçebilirsiniz. Siz ne kadar kendinize güvenip işlerinizi özgüven içerisinde gerçekleştirirseniz başarı sizi o kadar çabuk bulacaktır. Ayrıca yaptıklarınızı başkaları ile paylaşmaktan çekinmeyin. Unutmayın ki bu sizin ekipmanınız, sizin tarzınız ve sizin yorumunuz. Asla pes etmeyin ve kötü yorumlardan korkmayın” şeklinde konuştu.

