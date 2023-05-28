Merve Dizdar İstanbul'a geldi

76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Merve Dizdar, uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dizdar, “Türkiye'ye bu ülkenin bir evladı olarak böyle bir ödül alarak gelmek beni o kadar mutlu etti ki çünkü herkes çok mutlu oldu. Ve bu benim için çok daha önemli. Onlar çok daha mutlu olduğu için ben de daha mutlu oluyorum. İnsanın ülkesine böyle bir ödülle gelmesi çok büyük bir gurur. İlk defa böyle çok önemli şeyler hissediyorum” dedi.

Tuncer Cengiz

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