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Merzifon'da iş yeri yangını

Merzifon'da iş yeri yangını
Merzifon'da iş yeri yangını

- Amasya'nın Merzifon ilçesinde çıkan yangında 2 işyeri, alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya doğrama dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Kısa sürede doğrama dükkanını saran yangın, dükkanın yan tarafında bulunan mobilya atölyesine de sirayet etti. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İki dükkanı etkisi altına alan yangın, İtfaiye erleri tarafından söndürüldü.Soğutma çalışması ve enkaz temizleme çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından devam ederken iki işyerinde de büyük çapta maddi hasar oluştu.Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar Başkurt
 

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