Mesafe tanımayan fedakar diş doktoru, kendini köy çocuklarına adadı

Yıllarca İstanbul'da çeşitli hastanelerde diş doktorluğu yaptıktan sonra emekliliğinden sonra başta Avrupa ve Amerika olmak üzere yurt dışında çeşitli ülkeleri gezen Bolkan, Türkiye'ye dönerek dezavantajlı köy okullarında eğitim gören çocuklara diş sağlığı hakkında eğitimler verip, diş ile ilgili çeşitli hizmetler sunuyor. Dt. Özlem Bolkan, küçük büyük herkesin takdirini kazandı.

Kırsalda öğretmenlik yapan öğretmenlerin destekleriyle kırsaldaki öğrencilere yağmur, çamur, kar demeden, bazen patika yollarda kilometrelerce yürüyerek çocuklara ulaşan Dt. Özlem Bolkan, orada çocukların dişlerini kontrol ettikten sonra, diş sağlığı hakkında bilgilendirme yaparak beraberinde getirdiği diş sağlığı setini hediye ediyor.

“Ülkemizdeki diş fırçalama oranının düşük olması beni bu işe teşvik etti”

Yıllarca diş doktorluğu yaptıktan sonra yurt dışında çeşitli ülkelerdeki girişimlerinin ardından yaptığı çalışmalarında Türkiye'deki diş fırçalama oranının düşük olduğunu görüp, ülkeye dönerek bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten emekli Dt. Özlem Bolkan, ”Ülkemizdeki diş fırçalama oranının çok düşük olması beni bu ananda çalışmalar yürütmeye teşvik etti. Ülkemizde her 4 kişiden sadece bir kişi dişlerini fırçalayabiliyor. Sağlıklı yaşamın sağlıklı alışkanlıkların kazanımıyla ortaya çıktığını biliyoruz. Ben bu farkındalığı yaymaya çalışıyorum. Küçük yaşta elde edilen alışkanlıklar, daha sonra hayatın her alanında uygulanıyor. Bu sağlıklı alışkanlıklar hayatı kolaylaştırarak sağlıklı bir yaşama neden oluyor. Kırsalda dezavantajlı çocuklara tiyatro etkinlikleri ve eğlenceli anlatımlarla ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz materyalleri sağladıktan sonra öğretmenlerimizin rehberliğinde çocuklara ulaşarak çeşitli eğitimler veriyoruz. Köy okullarında çocuklarımıza ulaştıkça, onların yüzlerindeki gülümsemeleri gördükçe daha fazla köye ulaşmak istiyoruz. Salgın döneminde de bu alanda onların ilgisini çekmek için kuklalar ile birlikte hazırladığımız çeşitli videoları izleyen bazı çocuklar, beni görünce hemen tanıyor. Beni sevinçle karşılamaları beni hem mutlu ediyor, hem de bu işe daha fazla itiyor” dedi.

“Özlem hoca sayesinde çocuklarda sağlıklı kazanımlar oluştu”

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çınarlı köy okulunda öğretmenlik yapan Meltem Gizem Tunalı, “Bu köy okulunda öğretmenlik yapıyorum. Özlem hocanın kilometrelerce uzaktan gelip bu köy okulunda öğrencilerimize diş sağlığı hakkında hizmet vermesi bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimiz eğlenerek diş sağlığını öğreniyor. Burada köylerin uzak olması nedeniyle çocuklarımız sürekli istedikleri zaman sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Özlem hoca ve ekibi buralara kadar gelerek, çocuklarımızı bilinçlendirerek onlara bu alanda ihtiyaç duyabileceği malzemeleri temin ediyor. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ekrem Aktaş



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