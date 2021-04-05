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Mesajlaşma uygulaması Space'in Türkçe sürümü yayınlandı

Mesajlaşma uygulaması Space'in Türkçe sürümü yayınlandı
Mesajlaşma uygulaması Space'in Türkçe sürümü yayınlandı

Space mesajlaşma uygulamasının Türkçe dahil olmak üzere birçok dili destekleyen sürümünün yayınlandığı duyuruldu.

Görsel ve işitsel iletişim çözümlerinin küresel tedarikçisi ClearOne birinci sınıf video ve ses özelliklerinin yanı sıra sınırsız toplantı süresi sunan ve ömür boyu abonelik sağlayan Space mesajlaşma uygulamasının Türkçe de dahil olmak üzere birçok dili destekleyen sürümünün indirilebileceğini duyurdu.

ClearOne CEO'su Zeynep Hakimoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Collaborate Space'in ücretsiz versiyonu, sınırsız bir süreyle en fazla on katılımcının toplantı yapmasını sağlıyor.Ücretsiz olduğunu iddia eden diğer hizmetlerin aksine, Collaborate Space herhangi bir sesli veya görüntülü aramanın uzunluğunu sınırlamaz. Dahası, maksimum güvenlik sağlamak için tüm mesajlar şifrelenir ve kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşmayız” dedi.

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