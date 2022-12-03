Meşaleli karşılama milyonluk zarara neden oldu

Olay, Fuzuli Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelen müşterileri çalışanlar meşale ile karşıladı. Bu sırada restorandaki yapay çiçekler birden alev aldı. Alevler hızla tüm restoranı kapladı ardından üst kattaki ve yan taraftaki iş yerlerine de sıçradı. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın ekiplerin gelmesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Restoran küle dönerken yanında bulunan lüks motosiklet satışı yapan dükkanda da onlarca motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosiklet satıcısı milyonlarca lira zararı olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili incele başlatıldı.

Elif Ayşenur Bay - Serkan Çetinkaya

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