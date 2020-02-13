'Mesane kanseri, erkeklerde kadınlardan 3 misli daha fazla'

Medicana International İstanbul Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, mesane kanserinde cerrahi işlemler ve tedavi sürecinden bahsetti, mesane kanseri riskini artıran faktörlere dikkat çekti. Mesane iç yüzü düzgün bir mukoza ile kaplı, ince bir adale tabakasından oluşan balon gibi içi boş bir organ olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, "Karnın alt kısmında pubik kemiğin hemen arkasında yer alır. Mesane kanseri genellikle 50-70 yaş arasında görülür ve erkeklerde kadınlardan 3 misli daha fazladır." dedi.

"En önemli risk sigara"

Mesanenin fonksiyonu idrar depolamak olarak açıklayan Doç. Dr. Koyuncu, "Böbrekler kandaki atılması gereken maddeleri ve suyu atmak üzere normalde günde 1,5-2 lt ye yakın idrar oluştururlar. Oluşan idrar böbreklerden mesaneye üreter denilen iki dar tüp ile taşınırlar. Mesane doldukça gerilir ve normalde yaklaşık 500 cc idrar depolar. Mesane kanseri tedavisiz kaldığında hayat kalitesini ciddi oranda bozabilen bir kanserdir. Mesane kanseri için en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır." ifadelerini kullandı.

"İdrarda kanamanız varsa dikkat"

Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, "Hastaların yüzde 85'inde ilk belirti idrarda kanama varlığıdır. İdrarda kanama her zaman bu şekilde olmamakla birlikte, tipik olarak aralıklarla olan, pıhtılı ve ağrısız kanama şeklindedir. İdrar kanama ciddiye alınmalıdır ve aksi ispat edilene kadar kanser kabul edilmelidir. Bu amaçla gereken tüm radyolojik ve laboratuar tetkikleri yapılmalıdır. Mesane kanseri saptanan hastalar kalıcı tedavi protokolü oluşturmak için bilgisayarlı tomografi ve/veya manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilecektir." dedi.

Mesane kanserinde ilk tedavi cerrahi

Mesanede kitlesi olan hastalarda ilk basamak tedavi kapalı kameralı sistemle mesaneye girilerek tümörlü tüm dokunun cerrahi tekniğe uygun olarak kazınması işlemi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, patoloji sonucuna göre ek tedavi protokolü ya da takip oluşturulacağını söyledi.

Doç. Dr. Koyuncu, mesane kanserinin iki ana tipten oluştuğunu bildirerek şöyle açıkladı:

"Mesane kas tabakasını tutmamış mesane kanserinde TUR-TM (kapalı kameralı sistem ile tümör kazıma) ameliyatı ve gerekirse idrar kesesine ilaç tedavileri yapılmaktadır. İlaveten, bu grup mesane kanserli hastalar düzenli aralıklarla sistoskopik (kameralı kapalı sistem) kontrol altında tutulmalıdırlar.

Mesane kas tabakasını tutmuş mesane kanserlerinde Sistektomi+Üriner Diversiyon denilen mesanenin alınması ve bağırsaktan yapay mesane yapılması ameliyatı önerilmektedir."

Doç. Dr. Hasbey Hakan Koyuncu, başka organlara yayılmış mesane kanserli hastalarda kemoterapi kullanılabildiğini de açıkladı.