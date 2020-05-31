İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı
Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 22 Mart'ta kapatılan Mescid-i Aksa, bugün kılınan sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbir amacıyla 2 aydan fazla süre kapalı olan Mescid-i Aksa, bugün yeniden ibadete açıldı. İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yüzlerce Filistinli, evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafeye uyarak sabah namazı kıldı. Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinliler tekbir getirerek, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Mescid-i Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani namaz öncesi yaptığı konuşmada, Mescidi Aksa'da namaz kılan tüm Müslümanların alınan önlemlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Filistin İslami Vakıflar İdaresi tarafından salgın ile mücadele kapsamında 22 Mart'ta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kararı verilmiş, ancak Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına devam edilmişti. Mescid-i Aksa'da sadece Filistin İslami Vakıflar İdaresi çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılmıştı.

Filistin'de bugün korona virüsten 5 kişi hayatını kaybederken, toplam 626 korona virüs vakası kaydedildi.

Hamad Alnajjar-Muhammed Rabah
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.