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Mescid-i Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi

Mescid-i Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi
Mescid-i Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa korona virüs nedeniyle tamamen kapatıldıktan sonra bomboş görüntülendi.

Mescid-i Aksa kapatılmasının ardından görüntülendi - Tıkla İzle

Korona virüsü hızlı yayılırken ülkeler gerekli tedbirler almaya devam ediyor. Virüsün yayılmasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa kapatılmıştı.

Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının ardından avlusu bomboş görüntülendi. Mescid-i Aksa cemaatle namaz kılınmasına kapatılırken ezan okumasına devam edilecek.

Kudüs'teki yetkililer Filistinlilere seslenerek evlerinde kalmasını istedi. Kudüs Vakıflar İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi tarafından yapılan açıklamada, dün geceden itibaren Mescid-i Aksa geçici olarak kapatıldı.

Muhammed Rabah

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