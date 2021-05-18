Mescid-i Aksa ve Filistinlilere saldıran İsrail'e tepkiler devam ediyor

Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şubesi İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yaptığı insanlık dışı saldırılarını protesto etti. Lütfü Özaytaç Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, konvoy oluşturup Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Konvoyun ardından Kent Meydan'ında toplanan topluluk adına Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, basın açıklaması yaparak İsrail'in 1948 yılından beri Filistin'e saldırı düzenlediğini ifade etti.

Konuşmanın ardından yapılan dua ile program sona erdi.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem

