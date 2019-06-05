Mescid-i Aksa'da 120 bin kişilik bayram namazı

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa camine sabahın erken saatlerinde gelen binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa Camisi'nde bayram namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Azzam el-Hatip, bayram namazına yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını söyledi. Batı Şeria ve Gazze'deki çok sayıda Filistinli, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa Camisi'ni ziyaret edemedi. Mescid-i Aksa'nın çevresine kurulan tezgahlarla Filistinlilere, ekmek, tatlı, meyvelerin satışı yapılırken çocuklar da için de oyuncaklar ve balonlar yer aldı.

Muhammed Rabah