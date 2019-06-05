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Mescid-i Aksa'da 120 bin kişilik bayram namazı

Mescid-i Aksa'da 120 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 120 bin kişilik bayram namazı

Binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'da bayram namazı kıldı.

Mescid-i Aksa’da 120 bin kişilik bayram namazı - Tıkla İzle

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa camine sabahın erken saatlerinde gelen binlerce Filistinli, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa Camisi'nde bayram namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Azzam el-Hatip, bayram namazına yaklaşık 120 bin kişinin katıldığını söyledi. Batı Şeria ve Gazze'deki çok sayıda Filistinli, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Mescid-i Aksa Camisi'ni ziyaret edemedi. Mescid-i Aksa'nın çevresine kurulan tezgahlarla Filistinlilere, ekmek, tatlı, meyvelerin satışı yapılırken çocuklar da için de oyuncaklar ve balonlar yer aldı.  

Muhammed Rabah

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