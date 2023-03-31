Mescid-i Aksa'da 250 bin kişi cuma namazı kıldı

Ramazan ayının ikinci cumasında Filistin'de yaşayan Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 250 bin kişinin İsrail'in sıkı önlemleri altında cuma namazını kıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa çevresinde kontrol noktaları kurduğu ve Filistinlilerin araçları ile Mescid-i Aksa çevresine girişine izin verilmediği bildirildi.

Muhammed Rabah

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.