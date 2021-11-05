Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazı kıldı

Mescid-i Aksa'da bugün yoğun katılımla cuma namazı kılındı. Binlerce Filistinli, İsrail askerlerinin sıkı tedbirlerine rağmen sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinlinin cuma namazı kıldığı belirtildi. Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın çevresinde yoğun güvenlik önemleri alındığı ve İsrail askerlerinin Batı Şeria'dan namaz kılmak için gelen çok sayıda kişinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellediği aktarıldı. Binlerce Filistinli, İsrail cezaevlerinde açlık grevinde olan tutsaklara destek amacıyla Mescid-i Aksa'daki sabah namazına akın etmişti.

Hamad Alnajjar