Mescid-i Aksa'da 50 bin müslüman cuma namazı kıldı

İşgal altındaki Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bir araya gelen yaklaşık 50 bin müslüman, İsrail polisinin sıkı önlemlerine rağmen cuma namazı kıldı. Kudüs İslami Vakıflar Derneği'nden yapılan açıklamada, 1948'den beri işgal altında bulunan Kudüs'teki kişilerin ve Batı Şeria'dan gelenlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşarak cuma namazı kıldığı ifade edildi.

İsrail polisinin cami kapılarında sıkı askeri önlemler alarak birçok kişinin girişini engellediği, gelenlerin üstlerini aradığı ve kimliklerini kontrol ettiği belirtildi.

Muhammed Rabah

