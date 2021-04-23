Mescid-i Aksa'da 60 bin kişiyle Cuma namazı

Ramazan ayının ikinci Cuma namazını kılmak için 60 bin Filistinli, Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıran kontrol noktalarından geçerek Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İşgalci İsrail askerleri, Eski Şehir bölgesini çevreleyen yolları trafiğe kapatarak araç geçişine izin vermedi. Uzun mesafe yürümek zorunda bırakılan binlerce Filistinli, ara sokaklarda İsrail güçleri tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresine göre 60 bin Filistinli, avluları doldurarak cuma namazı için saf tuttu.

Muhammed Rabah

