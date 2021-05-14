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Mescid-i Aksa'da Cuma namazına 20 bin Filistinli katıldı

Mescid-i Aksa'da Cuma namazına 20 bin Filistinli katıldı
Mescid-i Aksa'da Cuma namazına 20 bin Filistinli katıldı

İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da 20 bin Filistinli cuma namazını kıldı.

Mescid-i Aksa'da Cuma namazına 20 bin Filistinli katıldı - Tıkla İzle

İsrail güçlerinin şiddetini ve baskısını sürdürdüğü Kudüs'te Filistinliler, saldırılara rağmen cuma namazı için Mescid'i Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin şiddeti ve engellemeleri, Filistinlilerin Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmasını engelleyemedi. Mescid'i Aksa'da 20 bin Filistinli cuma namazını birlikte kıldı. İsrail güçleri Filistin'in diğer bölgelerinde Kudüs'e giriş yapılmasını yasakladı. Namazın ardından Filistinliler, İsrail karşıtı protesto için Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir araya geldi. Filistinliler, İsrail'in Kudüs ve Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

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