Mescid-i Aksa'da Cuma namazına 20 bin Filistinli katıldı

İsrail güçlerinin şiddetini ve baskısını sürdürdüğü Kudüs'te Filistinliler, saldırılara rağmen cuma namazı için Mescid'i Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin şiddeti ve engellemeleri, Filistinlilerin Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmasını engelleyemedi. Mescid'i Aksa'da 20 bin Filistinli cuma namazını birlikte kıldı. İsrail güçleri Filistin'in diğer bölgelerinde Kudüs'e giriş yapılmasını yasakladı. Namazın ardından Filistinliler, İsrail karşıtı protesto için Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir araya geldi. Filistinliler, İsrail'in Kudüs ve Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını kınadı.