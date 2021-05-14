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Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları

Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları atarak destek istedi.

Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları - Tıkla İzle

İsrail güçlerinin şiddetini ve baskısını sürdürdüğü Kudüs'te Filistinliler, saldırılara rağmen cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail güçlerinin şiddeti ve engellemeleri, Filistinlilerin cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmasını engelleyemedi. Mescid-i Aksa'da 20 bin Filistinli cuma namazını birlikte kıldı. Cuma namazı sonrası toplanan Filistinliler İsrail karşıtı sloganlar attı. Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Filistinliler, “Hadi Erdoğan, biz buradayız. Türkiye, haydi” sloganları atarak destek çağrısında bulundu.

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