Mescid-i Aksa'da korona virüs nedeniyle dua edildi

Filistin'de korona virüsü vakalarının artmasının ardından Kudüs'te korona virüsünün yayılmasını engellemek için Mescid-i Aksa'nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verilmişti. Filistinliler, Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmamak için açık havada namazlarını kılıyor. Filistinliler korona virüsünden korunmak için bir metre kadar mesafe bırakarak namaza durdu. Filistinliler bu salgından korumak için dua etti.

Öte yandan bugün Filistin'de 3 kişide korona virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 47'ye yükseldiği açıklandı.

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah