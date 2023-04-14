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Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cuma namazı 250 bin kişiyle kılındı

Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cuma namazı 250 bin kişiyle kılındı
Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cuma namazı 250 bin kişiyle kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 250 bin kişiyle Ramazan ayının son cuma namazı eda edildi.

Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cuma namazı 250 bin kişiyle kılındı - Tıkla İzle

Filistinliler Ramazan ayının son cumasında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi'ne göre İsrail güçlerinin uyguladığı katı tedbirlere rağmen 250 bin kişi, Ramazan ayının dördüncü ve son cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Yabancı Müslümanların da aralarında bulunduğu kalabalık, Mescid-i Aksa'nın bahçe ve avlularını doldurarak saf tuttu. İsrail güçleri Kudüs'te bazı yolları demir bariyerlerle kapatırken, Batı Şeria'dan bazı Filistinlilerin Kudüs'e girişi engellendi.

Muhammed Rabah-Jeries Bassier

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