Mescid-i Aksa'da Ramazanın üçüncü cumasına 60 bin kişi katıldı

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında son günlerde yaşanan yüksek tansiyon devam ederken, binlerce Filistinli cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının üçüncü cumasında namaza 60 bin kişi katıldı.

İsrail güçleri, cuma namazı için Batı Şeria'dan korona aşısı yaptırmış 10 bin Filistinlinin girişine izin vereceğini açıklamasının ardından binlerce kişi Batı Şeria ile Kudüs arasındaki kontrol noktalarına akın etti. İsrail güçleri kontrol noktalarında gerçekleştirdiği aşı denetiminin ardından Batı Şeria'dan gelen Filistinlilerin geçişine izin verdi.

Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda eden Filistinliler daha sonra Filistin bayrakları açarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.

Sari Jaradat

