Meserretçioğlu: "Şampiyonluğu söke söke aldık!”



2022-2023 Sezonunda Ankaragücü galibiyeti sonrası şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da camianın önde gelen isimlerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana verdiği destekler ve açıklamalarıyla ön plana çıkan Galatasaraylı iş adamı Murathan Meserretçioğlu, “Şampiyonluğu camia olarak gerçekten çok hak ettik. Çok mücadele ettik. Masalar kurdular, masaları devirdik. Hakkımız olan şampiyonluğu tabiri caizse söke söke aldık. Bugün mutluluğu tüm camia olarak hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında 23. şampiyonluğa ulaşmış olmamızın da farklı bir anlamı var bizler için. Her yönüyle sezon başından bugüne kenetlenmiş olan bizleri, camiamızı çok mutlu eden bir şampiyonluk. Bu mutluluğu Pazar günü zirveye taşıma, taçlandırma arzusundayız" ifadelerine yer verdi.

Şampiyon olmalarının bu sezon yaşananları unutacakları anlamını taşımadığını da ifade eden Meserretçioğlu, "Bu sürecin tamamlanması sonrasında gerçekler masaya yatırılacaktır, yatırılmalıdır. Türk futbolunda değişim şarttır. Eğer ülke olarak futbolda bir yere gelmek istiyorsak, dünyada izlenen bir lig olmak istiyorsak, çok bahsedilen marka değerimizi dünya klasmanında yukarılara taşımak istiyorsak çok büyük bir temizliğe ve düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz kesindir. Dediğim gibi bunları kutlamalardan sonra konuşacağız. Şimdi şampiyonluğun tadını çıkarma vakti. Büyük Galatasaray camiasına, Büyük Galatasaray Taraftarına hayırlı uğurlu olsun“ diye konuştu.

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