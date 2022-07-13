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Mesire alanında hortum şaşkınlığı

Mesire alanında hortum şaşkınlığı
Mesire alanında hortum şaşkınlığı

Antalya’da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı. Kısa süreli korku yerini seyir zevkine bırakırken, hortum yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu.

Mesire alanında hortum şaşkınlığ - Tıkla İzle

Olay, bugün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Büyük Çaltıcak mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgede bulunan vatandaşlar, araçların arasından yükselen hortumu görünce önce korktu sonra telefonlara sarıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören vatandaşlar doğa olayını uzaktan izlerken, bir araç ise hortuma 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi. Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise “Mangalı bunun altında yakacaksın” dediği anlar görüntüye yansıdı. Hortum kısa süre sonra kayboldu.

Ahmet Serdar Eser
 

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