Meslek bıraktıran merak

Battalgazi ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şerif Varoğlu askerlik terhisi sonrası başlayarak sekiz yıl sürdüğü terzilik mesleğini müziğe olan ilgisi nedeniyle bırakıp açtı dükkanında dijital ortama aktardığı 70'li ile 80'li yıllara ait eski plak ve kasetlere ikinci baharını yaşatıyor.

Bir döneme damgasını vurduktan sonra gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutmuş eski plak ve kasetlere son dönemlerde ilginin arttığını kaydeden Şerif Varoğlu müziği orijinal yapısıyla ileri kuşaklara aktarmanın kendine mutluluk verdiğini söyledi.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.