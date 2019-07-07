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Meslek edindirmede koçluk dönemi

Meslek edindirmede koçluk dönemi
Meslek edindirmede koçluk dönemi

İstihdamın tabana yayılması için bütçesinden 92 milyon lira kaynak ayıran İŞKUR, başta kadın ve gençler olmak üzere her alanda meslek danışmanlığı hizmeti verecek.

İŞKUR, daha fazla istihdam için seferberlik başlattı. Kurum, istihdamın geniş bir tabana yayılması için bütçesinden 92 milyon lira kaynak ayırarak, yediden yetmişe herkese iş ve meslek danışmanlığı sunacak. Danışmanlık hizmeti kapsamında kişilerin 6 ay içerisinde işe yerleştirilmesi hedeflenirken, bu süre zarfı içerisinde işe yerleştirilemeyenler, istihdamın kolaylaştırılması için meslek kursları, işbaşı eğitim gibi alanlara yönlendirilecek. Burada eğitimlerini tamamlayanlar, işverenin onayıyla iş hayatlarına devam edecek.

1 MİLYON 600 BİN KADINA DANIŞMANLIK
İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetinde en büyük pay kadınlarda olacak. İŞKUR, geçtiğimiz yıl en fazla üzerinde durduğu konuların başına gelen kadın istihdamında onlara pozitif ayrımcılık sağlamış ve 435 bin kadını iş sahibi yapmıştı. Bu yıl ise bu rakamı daha yükseğe çekmek isteyen kurum, iş ve meslek danışmanlığı kapsamında 1 milyon 600 bin kadına hizmet verecek.

GENÇ İŞSİZLİĞE TEDBİR
Kadın istihdamının yanı sıra genç işsizliğin önlenmesi konusunda ciddi adımlar atılacak. İŞKUR, geçtiğimiz yıl 430 bin genci iş sahibi yaparken, bu yıl 912 bin gence hizmet vererek rakamı daha yukarıya taşıyacak. Diğer yandan işsizliğin düşürülmesi noktasında bir gelişme de yeni mezunlar tarafında yaşanacak. 180 bin yeni mezuna iş ve meslek danışmanlığı verilerek, iş sahibi olmaları sağlanacak. Bu noktada ise devreye ‘İşe ilk adım' projesi devreye girecek. Gençlerin zorunlu istihdam süresi boyunca bin lirası İŞKUR tarafından karşılanırken, işverenin genci işe alacağı yönünde taahhütte bulunması sonrasında ise bir yıl boyunca 505 lirasını devlet ödeyecek.

ENGELLİLER UNUTULMADI
Geçtiğimiz yıl 14 bin, bu yıl ise ilk 4 ayda 4 bin engelli istihdam edilirken, engellilerin kamuda memur kadrolarına atamalarının yapılmasının yanı sıra özel sektör de istihdamın edilmesi için birtakım teşvikler verilecek. İŞKUR bu doğrultuda bu yıl 129 bin engelliye danışmanlık hizmeti vererek, işe yerleştirilmelerinde kolaylık sağlayacak.

Türkiye Gazetesi

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