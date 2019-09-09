Meslek kodu yanlış yazılan işçiye KDK'dan müjde

Bir üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde büro personeli olarak görev yapmakta olan işçi, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçti. Geçiş sürecinde doldurduğu evraklarda yaptığı işin niteliğini büro işleri olarak işaretlemesine rağmen e-Devlet üzerinden bilgilerini kontrol ederken meslek kodunun temizlik görevlisi olarak yazıldığını gördü. İş yerine dilekçeyle başvuran vatandaş, yanlışlığın giderilmesini talep etti ancak cevap alamayınca Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan KDK, başvuru üzerine üniversite rektörlüğü ile iletişime geçti. Yapılan incelemeler neticesinde şikâyetçinin haklı olduğunu ifade eden KDK'nın girişimleriyle Rektörlük Personel Daire Başkanlığı, sürekli işçinin meslek kodunu “büro memuru” olarak değiştirdi. Başvurucu, şikâyetinde yer alan talebin gerçekleştiğini ifade ederek KDK'ya teşekkür etti.