İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda olarak ‘hamililiğini' üstlendikleri mesleki ve teknik lise sayısını bu dönem 54'e çıkarttıklarını söyledi. Avdagiç, yaptığı açıklamada, İTO'nun da dahil olduğu Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okullarda, doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığını kaydetti.

Protokol ile ortaya konulan modelin meyvesini gençlerin ilgisini mesleki eğitime çekerek verdiğini belirten Avdagiç, “Çünkü gençler demode mesleklerin değil, geleceğin mesleklerinin de meslek okullarında verildiğini öğrendi” ifadesini kullandı.

Şekib Avdagiç, mesleki eğitimin revaçta olmasında Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının inisiyatif alan ve iş dünyasının yanında duran tavrının etkili olduğunu ifade etti.

"Onlarca farklı branşta mesleki eğitim"

Avdagiç, Liselere Giriş Sınavı (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarının, ‘matbaadan moda tasarımına ve uçak bakım alanına' kadar onlarca farklı bölümü bulunan mesleki eğitimin geleceği için umut verici olduğunu kaydetti.

İTO Başkanı Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk. Bu durum, meslek liseleri hakkındaki yanlış algının da tamamen değiştiğini gösteriyor” dedi.

Gelişen sanayiyle birlikte tüm sektörlerde kalifiye eleman ihtiyacının arttığına dikkati çeken İTO Başkanı Avdagiç, “Gençlerimizin mesleki eğitime yönelmeleri, Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki en büyük engeli de ortadan kaldırmıştır. Mesleki eğitim ile sanayimizin ihtiyacı olan kalifiye insan gücü arasında beklediğimiz uyumu sağlamıştır. Bana göre gençlerimizin mesleki eğitimi keşfetmeleriyle Türkiye'nin kalkınması da yeni bir evreye girecektir” diye konuştu.

"İTO, 54 meslek lisesine ‘hamilik' yapıyor"

İTO'nun İstanbul'daki 54 okulda yürüttüğü ‘hamilik' projesi hakkında da bilgi veren Şekib Avdagiç, proje ile meslek liselerinin ihtiyacı olan teçhizatların yenilendiğini kaydetti.

Şekib Avdagiç, şunları söyledi: “Biz öğrencilerimize sahip çıkarsak, onlar da bu memlekete sahip çıkacaklar. Hamilik projesiyle öğrencilerimiz, teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve mezun olduklarında, modern teknolojiyle donatılmış fabrikalarda rahatlıkla çalışabiliyorlar. İkinci olarak elbette okullarımızın imkanları kısıtlı. Burada biz devreye girdik ve üretim araçlarını, gerekli makinaları temin edip, okullara teslim ediyoruz. Üçüncüsü öğrencilerimizi, İTO'nun 420 bin üyesini temsil eden Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinden oluşan hamilerimizi, ilgili oldukları mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle eşleştiriyoruz. Gençlerin işi okulda öğrenmeleri için, onları meslek komitelerimize emanet ederek, hamilik yapıyoruz. Böylece öğrenciler aracılığıyla, reel sektörle dinamik bir ilişki içinde de oluyoruz. Gençlerimizin mesleki ufukları genişliyor, yeni hedefler ediniyorlar.”