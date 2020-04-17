Meslek lisesi öğretmenleri mobil dezenfektan robotu üretti

Korona virüsle mücadele kapsamında üretim yapmak için Türkiye genelindeki meslek liseleri ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Kimi meslek lisesi sağlık çalışanları için hayati öneme sahip siperliği üretirken kimi lise maske ve dezenfektan üretiyor. Adana'da bulunan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise gönüllü 4 öğretmen hem mobil dezenfektan robotu yaptı hem de günlük 400 adet siperlik üretiyor.

İnsanların giremediği noktalara cep telefonu ile kontrol edilip girebilen robot, önce siren çalarak etrafındakileri uyarıyor arkasından da korona virüse karşı üretilmiş sıvıyı püskürterek ortamı dezenfekte ediyor. İlk etapta prototip olarak yapılan robot, destek verilmesi halinde daha da geliştirilerek gündelik yaşamda insanlara dezenfekte konusunda yardımcı olabilecek.

Ayrıca 3D yazıcı ile 1 buçuk saatte 1 maske üretilebilirken 4 öğretmen asetatı kendileri kesip birleştirerek günde 400 adet de sağlık çalışanları için siperlik üretiyor. Üretilen siperlikler de, Adana'daki tüm hastanelere ve çevre illerdeki sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderiliyor.

“Dezenfekte edilmiş ortamda üretim yapıyoruz”

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fazlı Aşçıoğlu, gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek “Elektronik bölümündeki öğretmen arkadaşlarımız mobil robot geliştirdiler. Ardından yüz siperliği üretmeyi düşündük. Artık günde 400 adet üretiyoruz. Haftada 3-4 gün gelip çalışıyoruz. İhtiyaç duyan birçok kuruma ulaştırıyoruz. Doğu illerine de gönderiyoruz. Evlerine yeri gelince hiç gidemeyen sağlık çalışanlarımıza böyle yardımcı oluyoruz. Burada 4 öğretmen arkadaşımız çalışıyor. Şu an yetiyor. Çok kalabalık olmaya da gerek yok. Burada çok dezenfekte edilmiş bir ortamda üretim yapıyoruz. Çok hassas bir yer burası tedbirli davranıyoruz. Bütün öğretmenlerimiz gönüllü olarak çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“İnsan giremeyen yerlere robot girebilir”

Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Soner Gürkan ise, robotun destek verilmesi halinde daha da geliştirilebileceğini belirterek, “Ülkemizde salgın olduğu için bizler de ülkemize katkıda bulunalım diye ilaçlama robot sistemi yaptık. Bu robot sistemimiz tamamen cep telefonundan kontrollü. Bunu şöyle düşündük. Salgının çok büyük olduğu yerlerde, insanın giremeyeceği yerlerde bu cihazımızı bölgeye getirerek virüs olan bölgeyi ilaçlamak için kullanmış olduk. 4 kanallı çalışıyor bu sistemimiz. Önce etrafta canlı var ise ses sistemi ile sinyal veriyor ardından da ilaçlamaya başlıyor” diye konuştu.

“Sipariş çok fazla”

Günlük 400 adet siperlik ürettiklerini de söyleyen Gürkan, “3D yazıcılar normalde bir siperliği 2 saatte üretiyor. Biz de kendi bantlarımızı oluşturarak parçaları birleştirip günde 400 adet sağlıkçılarımıza siperlik üretiyoruz. Sipariş çok fazla bizler de elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

