Meslek lisesinde sosyal mesafe cihazı geliştirdi

Beşiktaş'ta bulunan İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal alanlarda kullanılmak üzere yeni bir cihaz geliştirdi. Tasarım aşamasının ardından üç boyutlu yazıcıyla lisenin laboratuvarında üretilen sosyal mesafe cihazı, mesafeye uymayan kişileri sensörle tespit ederek alarm sesiyle uyarıyor. Alarm sesi, kişi en az bir buçuk metre uzaklaşıncaya kadar ötmeye devam ediyor. Cihazın uyarma mesafesi ise isteğe göre ayarlanabiliyor.

“Ses ve ışık ikazı vererek cihazımız sosyal mesafeyi korumamızı sağlıyor”

Sosyal mesafe cihazını geliştiren okulun teknik öğretmeni Hasan Hüseyin Aslancan, virüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla cihazı geliştirdiğini belirterek, “Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için Sağlık Bakanlığı'mızın defalarca vurguladığı sosyal mesafe ikazından biz de yararlanarak bu konuda nasıl bir ürün geliştirebiliriz diye düşündük. Sosyal mesafe cihazımızla birlikte belli bir mesafe aşıldıktan sonra ses ve ışık ikazı vererek cihazımız sosyal mesafeyi korumamızı sağlıyor. Hedefimiz, bu cihazla birlikte danışma masaları, resepsiyonlar, marketler gibi yerlerde ikaz ederek daha dikkatli olmamızı sağlamak” dedi.

Talep arttıkça cihaz üretimi de artacak

Gelecek talep doğrultusunda üretimi arttırabileceklerini ifade eden Aslancan, “Cihazımızın prototip üretimini gördükten sonra bakanlığımız hemen bize destek oldu ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla haftaya seri üretime başlayacağız. İlk etapta 50 tane üretmeyi hedefliyoruz. Cihazımızın yaygınlaşması için talep arttığı zaman ise yaklaşık bin adet üretmeyi amaçlıyoruz. Virüsle mücadeleye katkı verebilmek için yüz koruyucu maske üretiyoruz. Bunları ihtiyacı olan hastanelerimize ücretsiz olarak sağladık. Ayrıca çeşitli boyutlarda kulak klipsi üretiyoruz. Bu da fazla maske kullanımından dolayı kulakların zedelenmesini engellemek içindir. Bunun yanı sıra sensörlü el dezenfektan cihazımız ile daha az temas sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Bir hafta içerisinde seri üretime başlanacak

Patent başvurusu yapılan sosyal mesafe cihazına Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası'ndan da destek geldi. Sağlanan destek sayesinde cihazın bir hafta içerisinde seri üretimine başlanacak. İlk etapta 50 adet üretilmesi planlanan cihaz, gelen talepler doğrultusunda binin üzerinde üretim rakamlarına da ulaşabilecek.

Siperlik üretilip sağlık çalışanlarına gönderiliyor

Sosyal mesafe cihazının üretildiği İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla koruyucu siperlik, maske aparatları ve sensörlü el dezenfektan cihazı da üretiliyor. Her hafta üretilen yüzlerce ürün, virüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının kullanması için çeşitli hastanelere gönderiliyor.

Ferhat Yasak