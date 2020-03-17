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Meslek lisesinin ürettiği dezenfektanlara sipariş yağıyor

Meslek lisesinin ürettiği dezenfektanlara sipariş yağıyor
Meslek lisesinin ürettiği dezenfektanlara sipariş yağıyor

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kütahya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla günlük 30 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.

Otomasyon, İtfaiyecilik, Bilişim ve Kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan lisenin Kimya bölümü öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla yüzey dezenfektanı üretimine başladı.

Okul Müdürü Mustafa Özünlü, iki vardiya olarak günlük 30 ton üretim yaptıklarını belirterek, "Okul olarak yaklaşık 100 çeşit temizlik ürünü ve boya üretiyorduk. Koronavirüs çıkınca olağanüstü bir hale geldik. Sonuçta bu devlet, millet meselesi. Öğrencilerimizin bu virüsten etkilenmemesi adına diğer ürünlerin üretimini durdurduk ve hipoklorit esaslı yüzey dezenfektan üretimine başladık. Kütahya dışındaki illere de ürünlerimizi gönderiyoruz. Şu anda günlük 30 ton üretim yapıyoruz. Bu kapasitede üretim yapan böyle bir okul ve tesis hiçbir yerde yok. Üretimimize iki vardiya olarak devam ediyoruz. Ham maddede ve bidon konusunda herhangi bir eksiğimiz yok. Vatandaşımızın korkmasını gerektirecek bir durum da yok. Okulların tatil olmasına rağmen öğrencilerimiz buraya gelerek üretim yapıyor ve ücretlerini alıyorlar. Dezenfektan üretimimiz en hızlı şekilde devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, okulların da tatil olmasıyla temizliğe başladılar. Biz de üretimimizi ona göre hızlandırdık. Okullardan kamu kurumlarına kadar her yerde bu dezenfektan kullanılıyor. Devletimiz bu işin üzerine çok fazla düşüyor" diye konuştu.

Hüseyin Efe

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