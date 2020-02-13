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Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı tutuklandı

Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı tutuklandı
Meslektaşlarını dolandırdığı iddia edilen savcı tutuklandı

Bakırköy Adliyesi’nde görev yaparken meslektaşlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Tamer C., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün gece Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen, eski savcı Tamer C., burada savcılığa verdiği ifadenin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Eski cumhuriyet savcısı Tamer C., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir
 

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