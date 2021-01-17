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Mesut Özil İstanbul'a geliyor!

Mesut Özil İstanbul'a geliyor!
Mesut Özil İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcu Mesut Özil, eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, İstanbul'a geliyor. Eşi ve çocuğuyla beraber sarı-lacivertlilere resmi imzayı atmak için yola çıkan başarılı futbolcu, kendisini taşıyan uçağın içinden ailesiyle beraber fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü de sosyal medyadan, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" cümlesiyle 32 yaşındaki futbolcunun yola çıkmadan önce boynunda Fenerbahçe atkısının yer aldığı fotoğrafları taraftarlarıyla paylaştı.

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