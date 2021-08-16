Mesut Özil'in ilk golü dünya basınında

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Özil'in Fenerbahçe formasıyla attığı ilk gol İngiliz, İtalyan ve Alman basınında yer alırken, birçok medya kuruluşu ise Özil'in ilk gol sevincini manşetlere taşıdı. Dünya basınında Özil'in golü, 'Taraftarı olduğu kulüpte ilk golü', 'Fenerbahçe ile 18 ay sonra golünü attı', 'Özil, attığı golle Balotelli'li Adana Demirspor'u mağlup etti' şeklinde yer aldı.

Ozan Buğra Koşar

