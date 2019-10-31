Mesut Özil'in kupa performansı İngiliz basınında geniş yer buldu

Arsenal, İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu müsabakasında deplasmanda Liverpool'a penaltılarda 5-4'lük skorla mağlup oldu. 90 dakikası 5-5'lik beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Arsenal'deki geleceği tartışılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in performansı göz doldurdu. Maçın ardından Özil'in performansı İngiliz basınında övgülerle yer buldu. Müsabakanın 54. dakikasında takım arkadaşı Niles'in golünü hazırlayan Mesut'un yaptığı asist, İngiliz medyasında takdir toplarken, 65. dakikada oyundan alınması ile ilgili de Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin eleştiri oklarının hedefi olduğu yazıldı.

Bu sezon Arsenal formasıyla 3. resmi maçına çıkan Özil ile ilgili Mirror gazetesi bu mücadelede göz dolduran bir performans sergilediğini yazdı. Yaptığı asiste rağmen Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin Özil'i hedef aldığı ifadelerine yer verilirken, “Başarılı performansı ile göz doldursa da Özil'den memnun olmayan Emery, 65. dakikada futbolcuyu oyundan aldı” ifadeleri yer aldı.

Sun gazetesinde yer alan haberde de Mesut Özil'in Emery tarafından oyundan alınana kadar orta sahanın yıldızı olduğu belirtildi. Alman futbolcunun Liverpool karşısında gösterdiği performansla hakkındaki dedikodulara son verdiği de yazılırken, “Emery her aman olduğu gibi Özil'i 65'inci dakikada oyundan aldı” denildi.

Mücadele sonrası basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili soruları yanıtlayan Emery, Özil'in oyunda kaldığı süre boyunca iyi bir maç çıkardığını vurgulayarak, “İstediğimiz gibi oynadı ve takıma yardım etti. Dinlenmesinin onun için daha iyi olacağına önceden karar vermiştik. 65 dakika boyunca gayet iyi bir iş çıkardı. Onu yeniden oynatma olasılığı aklımda” değerlendirmesini yaptı.

Bora Akyol