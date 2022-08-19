Meta Kafe, Türkiye'de ilk kez Datça'da açıldı

Birleşik Krallık'tan sonra ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen proje kapsamında Datça Limanı'nda kurulan Meta Kafe, 18-25 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Yaşça büyük sosyal medya kullanıcıları bu tarihlerde Meta Kafe'de ücretsiz çay/kahve içerken, görevli eğitmenler tarafından dijital medya okuryazarlığı konusunda eğitim alabilecekler.

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Müdürü Sezen Yeşil, Meta olarak asılsız bilgi ile mücadelede kullanıcıları bilinçlendirmenin çok önemli bir rolü olduğuna inandıklarını söyledi. MediaWise ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile hayata geçirdikleri çevrimiçi dijital medya okuryazarlığı programını geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'de başlattıklarını kaydeden Yeşil, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdikleri Meta Kafe projesiyle de Türkiye'nin dijital medya okuryazarlığını artırmak için yeni bir adım attıklarını kaydetti. Yeşil, proje kapsamında, Meta Kafe'yi ziyaret edecek sosyal medya kullanıcılarının, profesyonel haber doğrulama tekniklerini öğretmeyi ve çevrimiçi içerikleri daha bilinçli bir şekilde tüketme alışkanlığı edindirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Projenin Datça sakinlerinin dijital becerilerine önemli katkı sağlayacağını belirten Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise “Meta'nın sosyal medyadaki asılsız bilgilerle mücadele etmek amacıyla başlattığı bu kampanyaya destek verdiğimiz için memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca projenin Birleşik Krallık'tan sonra Türkiye'deki ilk ayağına ev sahipliği yapacak olduğumuz için de çok gururluyuz. Tüm vatandaşlarımızı Meta Kafe'yi ziyaret etmeye ve dijital medya okuryazarlığı hakkında verilecek eğitimlere katılmaya davet ediyorum” dedi.

Çevrimiçi Dijital Medya Okuryazarlığı Programı'nın eğitimleri devam ediyor

Datça'da hayata geçirilen Meta Kafe projesi, aynı zamanda Meta'nın MediaWise ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ile hayata geçirdiği, Teyit ve Doğruluk Payı'nın da desteklediği çevrimiçi dijital medya okuryazarlığı programının bir parçası olma niteliği taşıyor. Asılsız haberlerin yayılması olarak tanımlanan dezenformasyona karşı nasıl hareket edileceğini doğru kaynaklardan bilgilerle destekleyen eğitimler, 10 günde tamamlanıyor. Katılımcılar, çevrimiçi içerikleri bilinçli bir şekilde değerlendirme ve tüketme, asılsız bilgi yayılımının oluşturacağı tehditler, doğrulama teknikleri ve algoritmalar gibi konular hakkında bilgi edinme fırsatı elde edebiliyor.

Çevrimiçi Dijital Medya Okuryazarlığı Programı kapsamında WhatsApp üzerinden verilen eğitimlere link üzerinden ya da QR kodu okutarak ulaşabiliyor.

Bekir Tosun - Mehmet Ölmez