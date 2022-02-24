Metaverse kapılarını tüm meraklılarına açıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Merkezi ve Tazefikir Group ortaklığıyla bu sene iş gücü açığının hızlıca büyüdüğü Metaverse'ye dair nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla tüm profesyonel ve amatör ilgililere yönelik sertifika programı hayata geçiyor. 12 hafta sürecek olan programda Metaverse dünyası ile tanışma, Metaverse platformları, giyilebilir sensörler, Metaverse'de marka iletişimi, Metaverse ve etik konuları başta olmak üzere birçok konu irdelenecek. Program boyunca Türkiye'de sektörün gelişmesine önemli katkılar sağlayan uzman isimler eğitimler verecek.

Katılımcılar programa fidan bağışı yaparak kayıt olacak

Eğlence, sağlık, iletişim, spor ve eğitim başta olmak üzere birçok meslekte derin etkiler oluşturacak olan ve birçok yeni iş olanakları doğuracağı öngörülen Metaverse için yazılım, tasarım, donanım ve içerik unsurları hakkında yetkinlik kazandırmayı hedefleyen sertifika programının bir diğer önemli hedefi gezegeni korumak. Bu bağlamda katılımcılar programa Ege Orman Vakfı'na fidan bağışı yaparak kayıt olabilecek. Böylece Türkiye'de ilk kez bir sertifika programına kayıt olurken ağaç dikimi gerçekleşecek.

Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çisil Sohodol, “Metaverse sertifika programı Ege Orman Vakfı'na fidan bağışı ile katılıma açılarak, insan varlığı yeni dijital bir evrende hayat bulurken tüm bunlara imkân sağlayan fiziksel dünyamıza karşı sorumluluklarımızı hatırlatmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların bağışlarıyla bir yandan dünyanın ilk Metaverse Ormanı kurulurken, diğer yandan dijital karbon ayak izi konusunda farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmak için çok önemli ve değerli ancak korumamız gereken bir gezegenimiz olduğu hatırlatmasını yapmak ve çevresel sürdürülebilirliğin önemini vurgulamak en önemli amacımız” dedi.

Metaverse evrenine dair inovatif proje fikirlerinin geliştirilmesini hedefleyen sertifika programı online olarak 17 Mart tarihinde başlayacak, başvurular ise 15 Mart tarihine kadar devam edecek. Kayıt için bağışlanan fidanlar Ege Orman Vakfı işbirliğinde uygun bir ağaçlandırma alanına dikilerek, Tazefikir BAU Metaverse Ormanı kurulacak.