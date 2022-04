Metaverse'de eğitim için ilk adımlar atıldı

Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler dünyanın seyrini değiştirdi ve beraberinde eğitimde dijitalleşmenin kapılarını sonuna kadar açtı. Bilim ve teknoloji süratle ilerliyor. “Metaverse” sanal evreni, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik gibi kavramlar insanlığı etkisi altına almaya başladı. Kişiye özgü ve yapay zeka temelli eğitim platformu “Metodbox” ile dijital eğitimin Türkiye'deki lider markası Uğur Okulları şimdi de “Metaverse” evreninin doğru anlaşılması, anlatılması ve sonrasında da uygulama alanlarında kullanılması için “Uğur Meta School” programını başlattı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) iş birliği ile yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik hizmet içi eğitimler vermeye başlayan Uğur Okulları, katılımcıları geleceğin dünyasına hazırlıyor. Alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirilen Uğur Meta School eğitimleri ile yapay zeka ve meta dünyası, Metaverse ekonomisi ve girişimcilik, NFT, PreMetaverse ve block zincir gibi kavramlar detaylarıyla paylaşılıyor. Uğur Meta School Programı çerçevesinde yönetici ve öğretmenler 8, öğrenciler 6 ve veliler 6 farklı eğitime katılarak dijital değişim ve dönüşümde yeni dünyanın en önemli başlıklarından biri olan Metaverse evreni tüm bileşenleri hakkında bilgilendirilecek.

“Bilimi ve teknolojiyi doğru kullanmalıyız”

Her daim bilimi, teknolojiyi, kaynakları kullanarak doğru zamanda doğru adımlar atan, geleceğine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Kişiye özgü ve yapay zeka temelli eğitim platformumuz Metodbox'ın ardından şimdi de Uğur Okulları & SODİMER iş birliğinde hazırlamış olduğumuz “Uğur Meta School” programını başlatıyoruz. Bilime, teknolojiye, eğitim içeriklerine, eğitim ortamlarına, hizmet içi eğitimlere ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlara her zaman devam edeceğiz. Yaptığımız her işin bilimsel temelli olmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple Uğur Meta School programlarına da öncelikle hizmet içi eğitimlerle başlamanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

Metaverse tüm boyutlarıyla ele alınacak

Metaverse kavramının tüm boyutlarının ele alınacağını belirten SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan “Uğur Meta School projesi çerçevesinde blockzincir yapısından NFT kavramına, Metaverse ekonomisinden gelecek projeksiyonlarına kadar çok geniş bir program hazırladık. Fiziksel ve dijital yaşamın kusursuz bir birleşimi olan Metaverse, zihinsel olarak içinde olduğunuz ve hissettiğiniz oyunlaştırılmış 3 boyutlu internettir. Bu evrenin yeni bir bilgi işlem platformu veya içerik ortamı olarak trilyonlarca dolarlık değer üretmesi muhtemeldir. Bundan 10 yıl sonra Metaverse mühendisliği ya da Metaverse içerik direktörlüğü gibi meslek dalları olabilir. Çünkü bu evren internette gördüklerimizden daha fazla sayıda ve çeşitlilikte fırsat üretebilir. Unutmamalıyız ki Metaverse ortamlarının en etkili olacağı alan eğitimdir. Biz eğitimciler, öğrencilerin yaparak, yaşayarak kalıcı öğrenmelerine bu ortamda tanık olacağız. Geleceğin karar vericilerini, gelişmeleri çok yakından takip edenler oluşturacaktır. SODİMER ve Uğur Okulları iş birliği ile başlattığımız proje ile bu evrenin fırsatlarını Uğur Okulları'nın öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri ve velilerine sunacağız” diye konuştu.