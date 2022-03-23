'Metaverse'e milyarlar yağacak'

Deloitte Kanada'nın Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Araştırma Direktörü Duncan Stewart, akıllı telefondan sonraki ‘yeni büyük şey' olarak tanımlanan ‘metaverse'ün vaat ettiği geleceği değerlendirdi. Şirketin hazırladığı ‘TMT Öngörüleri 2022' raporunun tanıtımı için İstanbul'da bulunan Stewart, yatırım bankalarının tahminlerine göre, ‘metaverse'ün firmalar için 8 trilyon dolarlık fırsat barındırdığını söyledi. Metaverse'ün insanların aklındaki kavramdan henüz çok uzak olduğunu vurgulayan Stewart, halen birçok firmanın metaverse'ün parçası olmak için iş birlikleri ve ortaklıklara gittiğini hatırlattı. Stewart, “Şu anda milyonlarca insanın avatarlarıyla yer aldığı, oyun oynadığı, yeni arkadaşlar edindiği, partilere ve konserlere gittiği, alışveriş ve ticaret yaptığı çok sayıda sanal dünya bulunuyor. Bunların büyük kısmını oyun uygulamaları oluşturuyor. Ancak satın alınan avatarlar, ürünler, hizmetler ve üye olunan sosyal gruplar bu oyun uygulamalarının ‘kapalı bahçelerinde' hapis durumda” dedi.

“Birçok miniverse var”

Bu durumun, ABD'li yazar Neal Stephenson'ın 1992 tarihli ‘Snow Crash' (Türkçeye ‘Parazit' olarak çevrildi) kitabında ilk kez tarif ettiği ‘sanal evren = metaverse' kavramına uymadığını, zira bu evrende insanların bir noktadan başka bir noktaya, yanlarındaki her şeyle birlikte kolayca geçebildiklerini hatırlatan Duncan, “Dolayısıyla şu anda düşünülen anlamda bir metaverse yerine bir grup ‘miniverse' (ufak evren) mevcut” diye konuştu.

“2025'i bekleyen treni kaçırır”

Teknoloji firmalarının bu yıldan itibaren metaverse'ü geliştirmek için milyarlarca dolarlık yatırım gerçekleştireceğini ifade eden Stewart, “Sadece Facebook, yeni adıyla ‘Meta', AR ve VR donanımlarını üretmekle görevli metaverse bölümünün bulunduğu Facebook Reality Labs'e bu yıl en az 10 milyar dolar harcamayı planlıyor” ifadelerini kullandı.

Duncan Stewart, ‘metaverse'te yer almak isteyen firmaların öncelikle ‘sanal evren'deki fırsatları izleyip denemelerde bulunmaları gerektiğini, bu kapsamda çalışanlarını metaverse'e hazırlamalarının da önemli olacağını belirtti.

Teknoloji, medya ve telekom firmaları bu yıldan itibaren metaverse'te nelere yatırım yapacaklarına karar verip harekete geçmelerinin önemine değinen Stewart, “Şu an geç olmasa da 2025'e kadar harekete geçmeyenler çok geç kalmış olacak” dedi.

Stewart son olarak yasal otoritelerin metaverse'ün başta 18 yaş altı grup olmak üzere herkes için daha güvenli hale getirilmesi için gereken tüm düzenlemeleri bir an önce hazırlaması gerektiğini söyledi. Stewart, para birimi, vergilendirme, kara para aklama, içerik düzenleme, sansür gibi pek çok konuda kapsamlı yasal düzenlemeler getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.