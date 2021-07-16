Metehan Mimaroğlu, Adana Demirspor'da

Süper Lig'e yükselen ve yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor, takviyeye devam ediyor. Balotelli, Belhanda, Castro gibi isimleri kadrosuna dahil eden mavi-lacivertli ekip, son olarak Altınordu forması giyen Metehan Mimaroğlu ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Altınordu forması giymiş 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuz Bolu kampına katılarak çalışmalara başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Umutcan İşledici





