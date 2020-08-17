İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteor yağmurunu izlemek için kilometrelerce yol geldiler

Meteor yağmurunu izlemek için kilometrelerce yol geldiler
Meteor yağmurunu izlemek için kilometrelerce yol geldiler

Perseid meteor yağmurunu izlemek için Şanlıurfa, Ankara, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, İstanbul, Kütahya gibi pek çok farklı il ve ilçeden yaklaşık bin kişi, ışık kirliliğinin az olduğu Karacabey sahiline geldi.

Geçen ay Neowise kuyruklu yıldızını görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bu kez Perseid meteor yağmuru için etkinlik düzenledi. Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Tüydeş, Perseid meteor yağmurunu birlikte izlemek için vatandaşları Bursa'nın Karacabey ilçesindeki sahile davet etti. Bursa'nın Karacabey ilçesine farklı illerden gelen yaklaşık bin kişi, gökyüzü gözlemcilerinin merakla beklediği Perseid meteor yağmurunu izleme keyfini yaşadı.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Perseid meteor yağmuru ile birlikte gökyüzü gözlemlendi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, gece geç saatlere kadar sürdü. Gökyüzünün etkileyici görüntüsüne şahitlik eden vatandaşlar, keyifli vakit geçirdi. Bazı aileler de bebekleriyle birlikte görsel şölene eşlik etti.

Salgın dönemiyle birlikte insanların tatil ve arayışlarının değişiklik göstermeye başladığını dile getiren Tüydeş, "Doğa ile ilgili konular daha çok ilgi çekmeye başladı. Bu etkinlik sandığımdan çok daha büyük bir katılımla gerçekleşti. 1 kilometrelik bir konvoy oluştu. Herkes maske ve mesafe kuralına uyarak geniş bir alana yayıldı. Karacabey sahilleri ormanıyla deniziyle olduğu gibi ışık kirliliğinden uzak oluşuyla da bir cazibe merkezi olma yolunda. Geçtiğimiz ay Neowise meteor yağmurunu izlemiştik, ona da farklı zamanlarda toplamda bine yakın katılımcı gelmişti" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.