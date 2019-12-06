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Meteoroloji 5 il için yağış uyarısını yeniledi

Meteoroloji 5 il için yağış uyarısını yeniledi
Meteoroloji 5 il için yağış uyarısını yeniledi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da yağmurlu yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu, Tunceli ve Bingöl'de hafif yağmurlu, öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri beklenmektedir"denildi.

Sıcaklıkların bölge genelinde 3 ile 5 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiğini de bildiren merkez don ve buzlanmaya karşı uyardı.

Mehmet Hanifi Şahin
 

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